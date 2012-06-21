Як відзначають фахівці, точний прогноз магнітних бур скласти на тривалий період неможливо. Найчастіше вдається скласти календар магнітних бур на найближчий місяць. Але і він може змінитися в залежності від активності Сонця.
Магнітні бурі, як відзначають вчені, можуть впливати не тільки на роботу радіоапаратури і навігаційних систем, але і можуть позначитися на самопочутті людей. Найчастіше схильні до магнітних бурь люди похилого віку, або ті, хто страждає захворюваннями серця і судин.
За прогнозами вчених, до 28 лютого магнітних бур на Землі не буде. Згідно з попереднім прогнозом, стабільна геомагнітна обстановка збережеться до 16 березня.
Як відзначають фахівці, в період геомагнітних збурень слід уважніше стежити за здоров’ям тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань або схильний до епілептичних нападів.
Геомагнітні бурі часто супроводжуються неприємною симптоматикою: сильні головні болі, тахікардія, безсоння або сонливість, перепади артеріального тиску, зниження життєвого тонусу, нездужання.
Щоб мінімізувати вплив магнітних бур рекомендується дотримуватися здоровий спосіб життя. Важливо правильно харчуватися, відпочивати, але і не варто забувати про помірне фізичне навантаженні.