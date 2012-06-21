Відразу чотири магнітні бурі очікуються в березні 2019 року. Також за словами фахівців Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, на Землі очікується ще майже 10 магнітних коливань.
Магнітні бурі у березні 2019: розклад
Перша магнітна буря очікується 1 березня 2019 року, причому почнеться вона вже сьогодні, 27 лютого. Непростими будуть 19, 27 і 28 березня.
2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 і 29 березня очікуються незначні магнітні бурі.
Що робити в магнітні бурі 2019: рекомендації
У дні магнітних бурь значно підвищуються ризики для здорових людей. Особливо уразливими в такі періоди вважаються нервова і серцево-судинна системи.
Вчені відзначають, що під час дискомфортних погодних умовах люди відчувають значне навантаження на теплорегуляційну систему, з'являється ризик перегріву організму. Можуть відбутися різкі зміни емоційної активності, в тому числі апатія, напади головного болю, зниження працездатності, неуважність, стомлюваність, сонливість.
У цей час метеочутливим людям рекомендується уникати перенапруження, більше відпочивати, не пити алкоголь і дотримуватися дієти. Крім того, експерти радять у ці дні проводити більше часу на свіжому повітрі і уникати стресів.
Фахівці не виключають в період магнітних бурь перебоїв і некоректну роботу супутникових систем зв'язку та навігації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»