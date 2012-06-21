Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Студенти, які навчаються в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського, завжди організовували різні заходи з популяризації українських народних традицій і свят. Нинішні карантинні умови вже кілька місяців не дозволяють збирати великі аудиторії. Але не відзначити Всесвітній день вишиванки було просто неприпустимо, тож серед українських та іноземних студентів оголосили онлайн-конкурс «Вірш у вишиванці». І триватиме він аж до 30 червня.
Упродовж півтора місяці хлопці та дівчата змагаються у декламуванні віршів. Кожен з учасників надсилає на електронну пошту університетської пресслужби відеозапис з читанням своє улюбленої поезії. Щодо вибору та обсягу твору, авторів, мови організатори конкурсу читців не обмежують. Але обов’язково треба читати вірш у вишиванці.
Відео з декламуванням поезії публікують на YouTube-каналі та університетській сторінці у соцмережі Інстаграм. Скажімо, студент Рупер Шарма вибрав для декламування поезію «Моя вишиванка», а Ванзара Міт запраг розповісти про «Тернопільські каштани». А от Олеся Полуян бере участь у конкурсі з авторським твором «Листи в небеса», в якому розповідає про батька, який уже ніколи не повернеться додому з російсько-української війни. Здебільшого студентська молодь звертається до віршів Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Володимира Сосюри, інших відомих українських поетів.
Переможців оберуть за кількістю вподобань відеозапису. На тих, хто найкраще продекламує вірш у вишиванці, чекають, як зазначають ініціатори творчого змагання, символічні подарунки.