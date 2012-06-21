Десять українських педагогічних університетів уже навчають і ще шість навчатимуть учителів англійської мови за новою програмою «Методика навчання англійської мови», повідомляють у Міносвіти.
Заняття для майбутніх педагогів ведуть виключно англійською, а час навчання збалансований між теорією та практикою. Програма впроваджується в межах спільного проекту МОН і Британської ради «Шкільний учитель нового покоління». У ньому взяли участь понад 50 викладачів, 470 студентів, 46 шкіл та 188 учителів-наставників.
У профільному відомстві зазначають, що цей проект має стати системоутворюючим для подальшого розвитку освіти вчителів англійської мови і педагогічної освіти загалом. Завдяки новим підходам лише за рік вдалося зацікавити вчительством значно більше студентів, адже нова програма викладання англійської зруйнувала їхні стереотипи про важку й нецікаву теорію.
«Ми вдячні партнерам та друзям України Британській раді за системну підтримку освіти в нашій державі, — каже міністр освіти і науки Лілія Гриневич. — Адже без нового вчителя не буде нової української школи. Надзвичайно прикро, що попри європейський досвід, де саме педагогічні університети стали рушієм реформи освіти, наші виші часто залишаються закритими до нового і не готові змінюватися. Університети, що увійшли до проекту, стали провідниками змін і обов’язково мають долучитися до доопрацювання концепції нової педагогічної освіти».
У МОН наголошують, що сучасна підготовка педагогів має ґрунтуватися на підході «методика викладання не менш важлива за знання теорії». Оскільки неможливо навчити майбутнього вчителя, якщо у більшості університетів на навчання методики відводять лише 4% часу.
Відповідно до розробленої програми на практичну підготовку вчителів відведено 510 годин навчального часу. Із 3—4 семестрів майбутні вчителі відвідують так звану практику керованого спостереження, де в межах реального навчального процесу спостерігають за використанням методик вчителем і мають змогу отримати консультацію педагогів-практиків.
Упродовж 5—7 семестрів студенти проходять практику як помічники вчителя: допомагають у розробленні уроку, беруть участь у його веденні, консультують учнів день на тиждень. І вже у 8 семестрі впродовж 6 тижнів студенти під час практики зможуть попрацювати вчителями, маючи підтримку і консультації викладачів.
Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»