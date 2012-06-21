Від початку пандемії COVID-19 в університетських лабораторіях і приватних компаніях в усьому світі розроблено майже 70 вакцин. П’ять із них наразі перебувають на стадії клінічних випробовувань. Людство з нетерпінням очікує, коли вчені оголосять, що вакцина проти смертельної хвороби існує.
Тим часом кілька європейських громадських організацій з галузі охорони здоров’я звернулися до Всесвітньої асамблеї, засідання якої ВООЗ проведе сьогодні, 18 травня, із закликом зробити вакцину проти коронавірусу доступною для всіх, а не захищену патентом, який надає монополію одній фармацевтичній групі.
Експерти наголошують, що дослідження й розробки вакцин фармацевтичними компаніями частково фінансуються за рахунок приватних і державних інвестицій. «4 травня ЄС зібрав 7,4 мільярда євро за рахунок глобального залучення коштів донорів, тож цілком логічно, що ці колективні зусилля мають принести користь суспільству й загальному благу», — йдеться у зверненні. Якщо не буде досягнуто домовленостей щодо ціни й доступності вакцини «COVID-19», існує небезпека, що воля урядів і здоров’я населення «не переважать інтереси фармацевтичної галузі».
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«Урядового кур’єра»