У Національній бібліотеці України для дітей відбулося відкриття виставки дитячих робіт та пресконференція, присвячена підбиттю підсумків Всеукраїнського конкурсу плакатів «Майбутнє планети у наших руках!» у рамках Року збереження природи та живого миру в Україні. Конкурс проводився для подальшого формування у дітей загальнолюдських цінностей та принципів екологічної етики, підвищення рівня освіченості; виховання дбайливого ставлення до природи, поширення екологічної культури, яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище; вміння вирішувати екологічні проблеми та участь у природоохоронній діяльності.

Вітаючи присутніх, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко зазначила: «Ми всі об’єднані спільними прагненнями, спільною вірою і надією. Українська земля стогне від війни. І сьогодні, ми з вами зібралися тут, бо нас об’єднує ще більше спільного – прагнення зберегти і відродити природу нашої землі задля майбутнього наших дітей».

Також вона зініціювала проведення таких конкурсів щорічно, одержавши одностайну підтримку всіх гостей події та бібліотек у регіонах.

Учасники заходу обговорили питання збереження екології для наступних поколінь юних українців. У виступах ішлося про екопроблеми сучасності, особливо в умовах військової агресії рф, та прагнення зберегти і відродити природу нашої землі задля майбутнього наших дітей. Директори Одеської, Тернопільської, Чернівецької, Харківської та Миколаївської обласних бібліотек для дітей, що залучили найбільшу кількість дітей до участі у конкурсі, поділилися власними напрацюваннями з організації обласного туру та презентували роботу з екологічного виховання у бібліотеках для дітей їхніх областей.

У рамках проведення пресконференції відбулася презентація виставки дитячих робіт та оголошення переможців Конкурсу. Усього в ньому взяли участь близько 2 тисяч учасників з 20 областей України та Києва віком від 6 до 18 років у 2-х вікових категоріях: читачі-учні 1-5 класів; читачі-учні 6-11 класів.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ СТАЛИ:

У віковій категорії 1-5 класи:

І місце — СОННИК Поліна (с. Великі Солонці Полтавської області);

ІІ місце — МАРУШИНЕЦЬ Олександра (м. Деражня Хмельницької області);

ІІІ місце — ЛЕЩИШИН Марта (с. Мужиловичі Львівської області).

У віковій категорії 6-11 класи:

І місце — ВИДЕРКО Андрій (смт Любешів Волинської області);

ІІ місце — СЛОБОДЕНЮК Анна (с. Маловодяне Кіровоградської області);

ІІІ місце — ОЛІЙНИК Ольга (м. Черкаси).

Також багато дітей отримали спеціальні відзнаки від Національної бібліотеки та Національної спілки художників.

Дітям небайдуже, що чекає на нашу землю. Конкурс, підсумки якого оприлюднено, це майданчик для висловлення дитячої думки. І це вкрай важливо. Адже саме від дітей залежатиме, чи схаменеться людство. Чи зупинить процес самознищення через забруднення, техногенні катастрофи і війни…

А ми, дорослі, маємо зберегти для дітей можливість виправляти помилки попередніх поколінь. Для цього ми об’єднуємося: задля настання нової епохи відродження – Українського відродження.

Тетяна Кузілова,

для «Урядового кур’єра»