«Ви наше майбутнє. Я дуже пишаюся, що в нас такі діти, діти з такими цінностями, з таким відчуттям правильного. Хотів би вам подякувати за ваші вчинки, за вашу сміливість, а найголовніше — за вашу небайдужість», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

«Герой не той, хто не боїться й ніколи не плаче, а той, хто навіть коли боїться, все-таки робить правильний вчинок. Я хочу ще раз вам за це подякувати — за ваші вчинки й за те, які ви є», — зауважила Олена Зеленська.

Діти, які отримали відзнаку, пережили окупацію, депортацію, втрату рідних, надавали допомогу постраждалим, а також підтримують українських воїнів і займаються волонтерством.

Це 16-річний Дмитро Амальський з Миколаївщини, який під час пожежі в будинку дістав із полум’я свого дев’ятирічного брата, передав його мамі, а сам намагався загасити вогонь.

Восьмирічний Захар Бабак з Луцька. Після того як його тато-військовий потрапив у полон, 22 місяці поспіль щотижня разом з мамою бере участь в акціях на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів.

14-річний Андрій Балабанов, 11-річний Назар Донець та 14-річний Артем Шемигон з Харківщини до приїзду рятувальників допомогли вибратися з води чоловікові, що провалився під кригу.

11-річна Маргарита Гаряга вижила після бомбардування будинку в Маріуполі, де загинули дев’ятеро її рідних. Рятувальники змогли допомогти дівчинці, її мамі та сусідам лише завдяки тому, що Маргарита з-під завалів кликала на допомогу.

16-річна Адріана Гой із Хмельниччини до приїзду медиків реанімувала дворічного хлопчика, що потрапив у ДТП. Завдяки цьому вдалося врятувати його й доправити до лікарні вже у стабільному стані.

17-річний Ілля Завальний на Житомирщині за допомогою гілок урятував друга, який провалився під кригу. Поряд нікого не було, тож хлопець самостійно надав усю необхідну допомогу.

13-річний Кіріл Ілляшенко під час російського ракетного обстрілу Сум 13 квітня цього року врятував пасажирів автобуса, що загорівся після удару. Попри те що йому в голову влучили три уламки, він розбив вікно, вибрався з автобуса й допоміг іншим.

15-річний боксер Марк Комаров з Енергодара під час перебування в окупації відмовився виступати за росію на спортивних змаганнях.

Восьмирічна Діана Костиря під час перебування в окупації на Херсонщині співала гімн України, щодня розвішувала на будинку українські прапори, свої малюнки з національною символікою та ховала все, коли чула, що йдуть російські окупанти.

16-річна Ольга Лактіонова з Херсонщини врятувала з річки Інгулець дівчинку, що тонула під кригою.

Двоє підлітків із Рівненщини 15-річний Максим Миронець і 14-річний Павло Подвишенний попри сильну течію змогли врятувати з води жінку, що тонула, й викликали разом із друзями медиків та поліцейських.

15-річна Кіра Обединська та 14-річний Олександр Радчук пережили депортацію з Маріуполя, втратили рідних, але знайшли в собі сили свідчити про злочини росії на міжнародних майданчиках.

14-річний Костянтин Орєхов з Київщини 2022 року врятував сестру й дідуся після влучання в їхній будинок російської ракети.

16-річний Тимофій Потеряйло з Дніпра допомагав постраждалим і рятувальникам на місцях ракетних ударів, витягнув з-під скла майже непритомну жінку, а також грав на бандурі, щоб зібрати гроші на підтримку українських воїнів.

17-річна Ілона Тарасова з перших днів окупації села на Харківщині попри ризик для свого життя передавала українським захисникам інформацію про переміщення ворога.

16-річний Кирило Шавкун на човні рятував людей з-під води після підриву Каховської ГЕС. Попри погрози окупантів хлопчик переконував однолітків не зраджувати України.

Через масштабну повітряну тривогу по всій країні спілкування довелося продовжити в укритті. Там діти розповіли свої історії та поцікавилися тим, як Президент і перша леді налаштовуються перед важливими зустрічами, де беруть сили і як знаходять правильні слова в найскладніші моменти, повідомляє Офіс Президента.