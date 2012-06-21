Учора країна згадувала Майдан, Революцію гідності, Героїв Небесної Сотні. Від самого ранку частина Хрещатика до Європейської площі, вулиці Інститутська й Грушевського були вкриті пелюстками червоних троянд, люди на алеї Героїв Небесної Сотні із квітами віддавали шану загиблим біля їхніх фотографій, дерев’яної каплички, стели із зображеннями героїв.
Хода Гідності від Кріпосного провулка пройшла вулицями Грушевського, Хрещатиком, алеєю Героїв Небесної Сотні. Відслужили панахиду, відбулася тиха акція на спомин про загиблих під час Революції Гідності. Увечері запалили лампадки вздовж алеї, в небо здійнялися Промені Гідності на честь українських новомучеників.
У столиці відбулося чимало тематичних виставок, інсталяцій з майданівських артефактів самооборонівців і медиків, повідомляє УНІАН. Концерт пам’яті зіграли майданівські музиканти TaRuta, «Хорея Козацька», Сестри Тельнюк, «Рутенія», Ярема Шевчук, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михайло Хай, Зеник, Володимир Гонський, Руслана Лоцман, проєкт Лариси Руснак «Вітер зі сходу».
Уранці Президент Володимир Зеленський разом з дружиною взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Вони встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві. Пролунали поминальні дзвони.