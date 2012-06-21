Протягом чотирьох вересневих днів у поліському Кролевці на Сумщині тривав Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», в якому взяли участь тисячі місцевих жителів та гостей краю.
Як розповіла начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник, цьогорічне свято мало багато неповторних родзинок і особливостей, хоча головним у різнобарвному дійстві вкотре залишався славетний кролевецький рушник. Так, відбулися виставки місцевих майстрів художньої фотографії «Світло кролевецьких рушників», короваїв «Хліб на рушнику», тканих зразків «Рушники моєї країни», майстер-класи із ручного переборного ткацтва за участю майстрів України та зарубіжних країн, міжнародний мистецький форум ткачів тощо.
Учасники урочистостей побували у музеї кролевецького ткацтва, що розташований у будинку на території садиби Огієвських і в якому зберігається понад 1600 рушників, відвідали презентаційні майданчики — міські бібліотеки, навчальні заклади, де виступали поети, прозаїки, а також мистецтвознавці, художники.
Справжньою окрасою дійства став потужний авторський вечір «Я в серці маю те, що не вмирає…» народної артистки України, берегині фестивалю оперної співачки Євдокії Колесник, яка привезла до Кролевця своїх численних вихованців — молодих співаків.
За традицією фестиваль завершився кількагодинним гала-концертом у районному Будинку культури, в ньому взяли участь десятки самодіяльних та професійних артистів не тільки місцевих, а й з інших областей країни та з-за кордону.