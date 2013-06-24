Американсько-українська співачка Келсі Кімберлін разом з батьком відвідала Україну, щоб підтримати свою другу батьківщину й зустрітися з побратимами двоюрідного брата, який нещодавно загинув на ізюмському напрямку.

«Мені було незрозуміло, чому він пішов воювати. Тепер, побачивши ситуацію у ваших містах, переживши страх під час повітряних тривог і обстрілів, я краще розумію і його, і вас», — зізналася співачка.

Упродовж кількох тижнів Келсі відвідувала українських військових, госпіталь, центр для біженців, дитячі будинки, фільмувала наслідки жахливих злочинів армії рф на нашій території, спілкувалася та підтримувала тих, хто постраждав від окупаційних військ в Ірпені, Бучі та інших містах. Зустрілася вона і зі слюсарем однієї з ремонтних частин Командування Сил логістики ЗСУ Віктором Басом. 62-річний військовослужбовець свого часу втратив обидві ноги через складне спадкове захворювання судин і був звільнений з лав Збройних сил України, але з початком широкомасштабного вторгнення рф за власним бажанням повернувся в рідну частину і розпочав ремонтувати військову техніку, яку знає досконало.

«У мене не було варіантів. Почалася велика війна, я зібрав сумку і пішов. Місто вже було перекрите, громадський транспорт не ходив. Мої хлопці прислали по мене машину, тож я приїхав і зразу почав ремонт. Ми ж козаки, в нас так заведено. Щось сталося — ти поцілував дружину й уперед!» — розказав Віктор, відповідаючи на питання співачки, чому він повернувся до війська, маючи таку тяжку травму.

Віктор розповів, що після ампутації найважче було навчитися ходити. Адже фактично ходить на колінах, а це досить незручно і дуже боляче, довго так не постоїш. А ось із ремонтами, каже майстер, в нього жодних проблем: техніку добре знає, займається нею все життя.

«Електрика — не моє, то для тих, хто в білих рукавичках. Я більше по мазуті: ходова, двигуни, коробка передач, паливна система… Будь-які види ремонтів. Техніку душею відчуваю», — розповідає він.

А Келсі розповіла, що відкрила спеціальний фонд для допомоги українцям, і запропонувала оголосити збір коштів на протези Вікторові. Вона уточнила, що вже багато українців отримали допомогу через її фонд, серед них бійці 3 штурмової бригади ЗСУ, в якій служив її брат.

«Мені нічого не треба, краще допоможіть нам боєприпасами, бажано великої дальності. Ми дуже вдячні американському народові за допомогу, без вас ми не втримались би проти ворога, що переважає нас кількістю. Але в умовах нашої війни навіть все, що ви даєте, — крапля в морі. У росіян техніка застаріла, але її значно більше. Крім того, враховуйте, що в нас немає запчастин до вашої техніки, нам доводиться по кожну дрібну деталь чи важливий вузол знову до вас звертатися.

Ми тому й хочемо в НАТО і Євросоюз, щоб швидше перейти на сучасні зразки. Бо досі технічно перебуваємо в орбіті російського виробництва, залежні від ще радянських запчастин, адже воюємо технікою, що дісталася нам у спадок відтоді. «Леопард» чи «Абрамс» — то класно, але він один. Його підбили — і все, вже немає. Що робити?

Це життя людей, треба хлопців хоч чимось прикрити. Збираємо із трьох бех (БМП) одну і тим воюємо. Так само і з боєприпасами: якщо є гарна сучасна артилерійська чи ракетна установка, але нема чим стріляти, то яка користь із неї?

Нам треба багато одразу і на вчора, зрозумійте! Так, ви скажете: «А чого ж ви раніше про це не думали, чому не переозброювалися?» І будете праві. Ми не думали, навіть гадки не мали, що північні сусіди поведуться так підступно. Отож і кажу: навчіться на наших помилках, починайте робити якнайбільше і вже зараз! Не бійтеся того путіна, робімо разом. Треба перемогти його тут, щоб він не пішов далі, на інші країни», — закономірно вдався Віктор до монологу.

Келсі вже зняла кілька музичних кліпів про вплив війни на Україну, закликаючи світ підтримати українців і зупинити війну, яка загрожує не лише нам, а всьому цивілізованому суспільству.

«Своїми роботами в Україні я намагаюся дати людям зрозуміти, що війна ще триває і це все дуже серйозно. Думаю, що США можуть допомагати Україні більше, і всі інші теж, адже це для нашої спільної безпеки», — переконана співачка.

Олена МОКРЕНЧУК,

пресофіцер, майор ЗСУ