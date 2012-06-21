Відразу два професійні турніри шкільних педагогів відбулися в Сумах. Спершу в обласній філармонії відзначали і вшановували переможців та лауреатів регіонального туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019», а потім на базі 29-ї школи підбили підсумки міського конкурсу педагогічної майстерності «Територія творчості» у номінації «Презентація досвіду з використання інноваційних педагогічних технологій».
Як розповіла директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, у першому турі конкурсу «Учитель року-2019» взяв участь 261 представник закладів загальної середньої освіти області. Визначено п’ятірку переможців у різних номінаціях. Серед них троє представників обласного центру Тетяна Литовка, Юрій Калініченко та Ольга Онищенко, вчителька з Охтирки Ольга Чуніка, а також Людмила Руденко з Роменського району.
Приємно, що саме Сумщина прийматиме вчителів та учасників третього етапу конкурсу «Учитель року-2019» з предмета «Захист Вітчизни». Учасники, лауреати та переможці отримали грошові винагороди й подарунки від органів влади і партнерів конкурсу.А в «Території творчості» перемогла вчителька початкових класів сумської школи №2 Юлія Горай, п’ятеро учасників посіли друге і третє місця. Ще чотирьох відзначено за високий рівень та ґрунтовність презентацій.