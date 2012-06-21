Майже 100% COVID-ліжок забезепчені підведеним киснем, також закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування на амбулаторному рівні.

Про це йдеться в Телеграм-каналі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі", - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішньому засяданні уряду, Кабінет Міністрів подовжив адаптивний карантин на території України до 1 жовтня.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 261 354 особи, з них одужали 2 193 752 людини, летальних випадків зареєстровано 53 149.