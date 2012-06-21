Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Загалом на сьогодні до головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області звернулись 17084 учасники антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них 14883 вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 21459,9175 га.
Зокрема, 2503 учасника АТО для ведення індивідуального садівництва та 12380 – для ведення особистого селянського господарства. Також 9179 учасникам антитерористичної операції головним управлінням підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 13039,1446 га на території області для вище зазначених потреб. Крім того, головним управлінням видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 188 членам родин загиблих під час військових дій. Затверджено документацію із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 109 вище названим громадянам.