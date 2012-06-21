Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сприятливі погодні умови, за інформацією департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, дали можливість аграріям розпочати посівну кампанію на два тижні раніше, ніж зазвичай.
Навіть в умовах карантину всі сільгосппідприємства регіону працюють в штатному режимі та за графіком, чому посприяла добра підготовка до весни. Зокрема, аграрії області на 1 мільйоні гектар, відведених під посів ярих культур, заздалегідь провели всі необхідні агротехнічні заходи, внесли добрива та агрохімікати, якими забезпечені більшість господарств. Не бракує, як зазначають у профільному департаменті ХОДА, і посівного та паливно-мастильного матеріалу.
Нині ярими культурами засіяно більше 130 тисяч гектарів, втому числі ранніми зерновими та зернобобовими зайнято більше 62 відсотків угідь.Також уже розпочали посів кукурудзи на зерно та посів технічних культур. Щодо стану озимого клину, то в ХОДА запевнили, що 85 відсотків площ знаходяться в доброму та задовільному стані, а на 15 відсотках — рослини слабкі й розріджені.