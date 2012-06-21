Cоціальні питання, напевно, завжди турбуватимуть людей. Нині ж серед найактуальніших — забезпечення виплати мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень на місяць з 1 січня 2017 року і виплата громадянам невикористаних сум субсидій. Тому саме їм було присвячено селекторну нараду, яка відбулася в Кабінеті Міністрів під головуванням віце-прем’єр-міністра Павла Розенка за участі фахівців Мінсоцполітики, Держслужби з питань охорони праці, Мінфіну та керівників облдержадміністрацій.

Щодо першого питання -- віце-прем’єр зауважив, що за 5 місяців року порівняно з відповідним періодом 2016-го кількість людей, які працюють з офіційним оформленням і раніше отримували заробітну плату, меншу за 3200 гривень, зменшилася на 300 тисяч осіб. А це означає, що на 300 тисяч українців більше отримали 3200 гривень, які вони можуть використати для зростання добробуту їхніх родин.

Він повідомив, що за 4 останні місяці середня зарплата в Україні зросла порівняно з відповідним періодом торік майже на 40% й становить нині 6,5 тисячі гривень на місяць. Темпи зростання номінальної зарплати значно перевищували темпи інфляції, що відобразилося й на реальній зарплаті, яка за той же період зросла майже на 20%. Для порівняння: торік таке зростання становило лише 3,5 %.

За словами посадовця, не справдилися песимістичні прогнози щодо того, що начебто має масово припинитися діяльність фізичних осіб-підприємців. Із грудня 2016 року діяльність припинили майже 380 тисяч підприємців. Проте слід зважати, що понад 220 тисяч з них фактично не провадили підприємницької діяльності й подавали декларації про нульові доходи. Отже, не сплачували податків до бюджету. Натомість із початку 2017 року вже відновили діяльність або зареєструвалися як нові понад 120 тисяч приватних підприємців, які працюють, тобто сплачують податки. І лише у травні кількість нових зареєстрованих підприємців становить понад 14 тисяч, а припинили діяльність лише 2 тисячі, а це позитивна динаміка.

Підвищення мінімальної зарплати також вплинуло на істотне поповнення бюджетів усіх рівнів. Податок на доходи фізичних осіб, що надходить до зведеного бюджету, з початку року становить понад 62 мільярди гривень, що на 35% більше, ніж за минулий рік. Військовий збір, який також справляють із заробітної плати, нині поповнив бюджет на 5,5 мільярда гривень, що на 31% більше, ніж торік. А надходження від ЄСВ до бюджету становило 67 мільярдів, що на 17 мільярдів перевищило торішні показники.

Віце-прем’єр наголосив, що всі ці позитивні показники надають упевненості в тому, що в бюджеті Пенсійного фонду знайдуться відповідні кошти для проведення у жовтні 2017 року запланованого осучаснення пенсій для понад 8 мільйонів українців, які перебувають на заслуженому відпочинку й чиї виплати вже давно не переглядали у бік збільшення. І для проведення цього осучаснення не знадобиться використовувати додаткові ресурси держбюджету.

Щодо виплати готівкою сум зекономлених субсидій, Павло Розенко нагадав, що згідно з постановою уряду, всі підприємства, які надають послуги з електро- та газопостачання населенню, мали надати до місцевих управлінь соцзахисту інформацію про кількість економних користувачів субсидій, які мають право на таку компенсацію. На сьогодні з 1,5 тисячі таких підприємств у всій Україні необхідні дані подали 1,2 тисячі. Назагал право на компенсацію, за даними Мінсоцполітики, отримають майже 1,8—2 мільйони домогосподарств, 7 тисяч з яких уже звернулися по виплати.