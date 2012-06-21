Національний університет біоресурсів і природокористування України минулого травня відсвяткував 120-річчя і розпочав 121й навчальний рік.
— За цей час наш виш, попри зміни політичних систем, війни й фінансові негаразди, підготував майже 200 тисяч фахівців, — розповідає ректор Станіслав Ніколаєнко. — Цього року бажання стати його студентами виявили більш ніж 20 тисяч абітурієнтів, та лише кожному четвертому це вдалося.
Помітна зацікавленість у суто аграрних спеціальностях, які ще недавно вважали неперспективними і непрестижними, а молодь, яка прийшла, дуже добре підготовлена: кількість балів у сертифікатах ЗНО у багатьох — майже 200. У В’ячеслава Богданця — 200. Володар шкільної срібної медалі, він відзначився і на університетській всеукраїнській олімпіаді (у сертифікаті з хімії — 170 балів), і в заходах Малої академії наук. Тож цілеспрямований юнак став стипендіатом Президента України, зустріч із яким заплановано на вересень.
— Іншого фаху, ніж агроном, я й не розглядав, — розповідає Славко. — А попрацювавши з МАН, зрозумів, що хочу бути не тільки практиком, а й науковцем. Можливо, про це ще зарано говорити, але мрію згодом продовжити навчання в аспірантурі. Тим більше, що цікавих тем бачу дуже багато.
Нині серед 30 тисяч представників студентської сім’ї НУБіП — громадяни 28 країн. Їхню підготовку за 32 бакалаврськими спеціальностями і 75 магістерськими програмами ведуть 3,5 тисячі кваліфікованих викладачів. Саме завдяки їм студентська молодь за підсумками всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад увійшла до п’ятірки найкращих.
Університет постійно посилює свої позиції: цього року він посів шосту сходинку в рейтингу ТОП-200, вже втретє входить до світового рейтингу QS. До послуг його студентства — понад 400 навчально-науково-виробничих лабораторій. І виш поліпшує матеріально-технічну базу.
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»