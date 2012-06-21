Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 50 тисяч саджанців горіха щороку вирощують в унікальному центрі селянського фермерського господарства «Залісся і К», який працює в селі Вергуни Черкаського району.
Тут проводять зимове щеплення горіха. У теплицях площею 1000 кв. м. посадковий матеріал загартовують, потім саджанці дорощують у розсаднику на площі 10 гектарів із системою зрошування. У с. Гуляйгородок на 66 гектарах виросли промислові насадження, з яких одержують плоди волоського горіха і фундука, а також деревину.
Садивний матеріал, як розповів заступник директора з виробництва, кандидат сільськогосподарських наук Микола Кучер, тут вирощують кількох сортів, зокрема французької, молдовської та української селекції. Його сертифікують у Державному центрі сертифікації та якості сільськогосподарської продукції і реалізують для створення промислових насаджень фактично в усіх регіонах України. Компоненти для щеплення — підщепу та прищепу, також вирощують у господарстві, вони адаптовані для переважної більшості регіонів України.
Як довели медики, волоський горіх — це свого роду дерево-аптека. У ньому корисне все: плоди, кора, листя, деревина, корінь. Тільки користуватися цим багатством потрібно обережно.