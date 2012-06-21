За добу, що минула, у Києві на коронавірус захворіли 62 людей. З них 10 медиків. Загалом нині в місті вже 3133 людей мають підтверджений діагноз на COVID-19.
Про це під час брифінгу 3 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 38 жінок віком 24—95 років і троє дівчат 5,7 і 10 років та 16 чоловіків 30—83 років і п’ятеро хлопчиків 3—14 років.
До лікарень міста госпіталізовано 13 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужали за добу 38 киян. Загалом від початку пандемії вірус здолали 756 жителів міста.
Найбільше випадків захворювання нині зафіксовано у Солом’янському районі — 10, у Деснянському — 9, а у Дніпровському та Шевченківському — по 8.
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«Урядового кур’єра»