Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Управлінням держпраці у Хмельницькій області накладено штраф на фізичну особу-підприємця у розмірі 781 тисяча 830 гривень за використання праці сімох офіційно неоформлених працівників. Постанову винесено на підставі акту інспекційного відвідування.
Наприкінці травня цього року ід час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи інспектори завітали до одного із швейних цехів в місті Хмельницькому. З’ясувалося, що ФОП використовує працю неоформлених працівників. Йому було роз’яснено порядок легалізації трудових відносин із найманими працівниками та наголошено на відповідальності у разі недотримання вимог законодавства.
На початку серпня, під час проведення інспекційного відвідування, з’ясовано, що працівники проходять стажування у швейному цеху і з ними не укладалися трудові чи цивільно-правові договори. Також ФОП не було надано документів щодо офіційного працевлаштування найманих працівників (заяви працівників, трудові договори, штатний розпис, відомості нарахування заробітної плати, тощо). Як інформує управління держпраці в області, за таке правопорушення передбачений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого працівника.