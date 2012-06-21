«А чого добру пропадати? В хазяйстві пригодиться», — приблизно так пояснюють свої дії жителі прифронтового краю, перетворюючи свої домівки чи двори на арсенали зброї та небезпечних боєприпасів. Жителька Торецька каже, що дві гранати РГД-5 знайшла в лісі й на всякий випадок принесла додому. А маріуполець переконує правоохоронців, що таку саму гранату знайшов на вулиці й ходив з нею людним центром міста, шукаючи, де позбутися небезпечної знахідки. На жаль, гранати дуже популярні серед жителів Донеччини, адже з початку року правоохоронці вилучили в них 453 такі боєприпаси.
Не бракує у нелегальному зберіганні та обігу й інших видів зброї. За останній місяць поліцейські спільно зі співробітниками СБУ запобігли диверсіям, знешкодивши два схрони з гранатометами, автоматами і вибухівкою. Арсенали були облаштовані у гаражах поряд з автомобілями, які перебувають у розшуку. Звідси вилучили гранатомети, автомати (зброю викрадено з військової частини в Криму) та тисячі набоїв, кілограм тротилу. Тут зберігали символіку проросійських незаконних збройних формувань і камуфляж.
А всього з початку року поліція Донецької області припинила незаконний обіг понад 100 одиниць вогнепальної зброї, більш як 50 кілограмів різноманітної вибухівки та близько 50 тисяч набоїв. За незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами, відповідно до ст. 263 КК України, порушникам законодавства загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Та існує можливість уникнути відповідальності — добровільно повідомити поліцію про небезпечні предмети, які навряд чи згодяться «в хазяйстві».