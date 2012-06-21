Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
На Черкащині ще пам᾽ятають, як область була в числі перших в Україні із забезпечення малюків місцями в дитячих садочках. Минуло після того близько трьох десятків років. На жаль свої досягнення черкащани розгубили. Адже сьогодні в 93 населених пунктах області заклади дошкільної освіти взагалі відсутні. Про це під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив начальник управління освіти і науки Валерій Данилевський. 525 дітей дошкільного віку у цих населених пунктах доводиться підвозити в інші села. Відтак найбільше таких дітей у Золотоніському (119 осіб), Христинівському (39 дітей) та Чорнобаївському (19 дітей) районах.
У черзі на місце в дитсадку на сьогодні, згідно з електронним обліком, перебуває майже 4 тисячі малюків. Найбільша черга у Черкасах — 2919 осіб, в Умані — 406 дітей, у Черкаському районі — 452. Загалом чисельність дітей у закладах дошкільної освіти з розрахунку на 100 місць становить 97 осіб, тоді як по Україні цей показник — 112.
Нинішнього року заплановано відкрити 25 додаткових груп при функціонуючих дитячих закладах, що дасть змогу розширити мережу до 479 місць, в тому числі реконструювати заклад на 30 місць у Канівському районі та відновити роботу одного закладу у Драбівському районі на 17 місць.
Як переконані в управлінні, питання створення нових місць для дітей дошкільного віку місцевими органами самоврядування необхідно вирішувати комплексно: це й будівництво нових закладів, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, і повернення приміщень для використання за цільовим призначенням, створення нових місць у вже функціонуючих закладах, надання дошкільної освіти дітям, які проживають на території, де немає дитячих закладів.