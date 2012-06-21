Сенатор-республіканець Джон Маккейн запропонував на законодавчому рівні заборонити президенту США Дональду Трампу одноосібно приймати рішення про вихід країни з НАТО. Про це повідомляє портал T-online.
Разом з кількома сенаторами Маккейн подав на розгляд законопроект, згідно з яким вихід США з Організації Північноатлантичного договору став би неможливим без схвалення сенату.
«За допомогою цього закону Маккейн хоче захистити трансатлантичний військовий союз від американського президента», - повідомляє новинний портал.
Сенатор вважає, що американський лідер «погано обійшовся з союзниками США по НАТО», тому в американському уряді виникли сумніви щодо прихильності Вашингтона до Північноатлантичного блоку.
Маккейн заявив, що саме Альянс зробив США такою успішною і безпечною країною. Він додав, що союзники по НАТО протягом 70 років жертвували собою «заради демократичного світу, заснованого на безпеці, правах людини і верховенстві закону».
Трамп раніше поставив під сумнів необхідність колективної оборони країн-членів НАТО, яка передбачена п'ятою статтею Північноатлантичного договору.