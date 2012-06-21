Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті втілюють туристичний проєкт «Мале Карпатське коло» спільно з двома сусідніми областями — Львівською та Івано-Франківською. Переважна ділянка маршрутів «кола» проходить територією Закарпаттям, де його «дуга» матиме довжину близько 100 кілометрів.
Як було зазначено на зустрічі голови облдержадміністрації Олексія Петрова з представниками туристичного бізнесу, більша частина шляху пролягає дорогами державного значення Долина — Хуст, Ізки — Міжгір’я. Ці автошляхи не ремонтувалися десятиліттями і зараз перебувають у стадії капітального ремонту. На них повністю оновлюється дорожнє полотно, на що у цьому році буде використано близько 60 мільйонів гривень.
— Для нашої області, — сказав Олексій Петров, — ці відновлені автошляхи, які дозволять поєднати туристичний потенціал через «Мале Карпатське коло» з сусідніми областями, стануть поштовхом для подальшого економічного розвитку. Це дозволить наповнити туристичний потік, підштовхнути розвиток економіки області і зараз є єдиним засобом виведення її з кризи. Водночас це матиме значний ефект щодо наповнення місцевих бюджетів.
Яскравим підтвердженням перспектив, які відкриває будівництво доріг у межах «Малого карпатського кола», є приклад Львівської області. Створення доброї шляхової інфраструктури дозволило сусідам підвищити кількість відвідувачів історико-культурного заповідника «Тустань» з 40 тисяч на рік до 150 тисяч. Це сталося після того, як сюди побудували нову дорогу, облаштували на ній місця відпочинку. Заповідник тепер заробляє понад 6 мільйонів гривень і є самоокупним.