Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик передала іграшки дітям і висловила подяку усім волонтерам і міжнародним організаціям, які постійно підтримують маленьких мешканців Луганщини.
«Головним пріоритетом обласної влади є забезпечення захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та були вилучені з родин, а також налагодження контакту з близькими, або пошук потенційної родини», – зазначила Ольга Лішик.
Разом з начальником Служби у справах дітей облдержадміністрації Раїсою Родіною вони перевірили роботу Центру та його матеріально-технічну базу.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, на початку січня з обласного бюджету профінансовано субвенцію Лисичанському міському бюджету на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей у сумі 239,3 тисяч гривень.