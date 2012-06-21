Рамковий документ — Меморандум про співпрацю між Рівненською та Луганською областями, укладений у жовтні 2016 року, доповнюється новим угодами. Їх активно укладають між собою райони.
2018-й розпочався з уже шостої за рахунком угоди — цього разу про партнерство в соціально-економічному та гуманітарно-культурному розвитку між Млинівською та Попаснянською райдержадміністраціями. Дубенський район має подібну угоду зі Станично-Луганським, Рокитнівський — із Новопсковським, Костопільський — із Попаснянським, Корецький та Гощанський — із Новоайдарським. Здолбунівський район співпрацює із Волноваським, що на Донеччині.
Контакти ці не паперові, а цілком реальні. Скільки разів голови згаданих райдержадміністрацій Рівненщини особисто побували в прифронтових районах, годі й порахувати. З подарунками, які збирають усі небайдужі жителі Рівненщини: тут і сотні тонн продуктів і теплих речей, і виготовлені власноруч великодні та різдвяно-новорічні іграшки, й десятки кубометрів деревини для відновлення зруйнованих будинків та спорудження храмів. З допомогою працьовитих жителів Рівненського Полісся такі православні храми з’явилися на лінії розмежування.
«Головне — не зруйнувати храми наших душ, своєю небайдужістю довести нашим співвітчизникам на сході, що вони нам потрібні, бо всі ми українці, — каже голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко. — Особливу увагу звертаємо на дітей: саме їм, на моє тверде переконання, належить історична місія об’єднати Україну, зробити її сильною економічно. За період нашої співпраці понад 700 дітей зі сходу побували в гостинних родинах на Рівненщині, долучилися до заходів, які пропагують наші звичаї та традиції. І, як на мене, більшість із них повертається додому іншими: це наші маленькі посли миру й української ментальності.
15 талановитих дітей з Волновахи, які провели різдвяні канікули в Здолбунівському районі, відвідавши історичні місця, Олексій Муляренко запросив на новорічне дійство до обласного музично-драматичного театру і вручив їм подарунки. Разом із ровесниками вони щиро й завзято співали колядок — щоб добро в усій країні множилося.