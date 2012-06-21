Районний центр Тростянець Сумської області став одним з переможців всеукраїнського проекту «Малі міста — великі враження», проведеного Міністерством культури України. Експертна рада галузевого міністерства розглянула 158 проектів, з яких обрала 8 найкращих. Крім Тростянця, перемогу здобули малі міста Вінницької, Рівненської, Харківської, Київської, Полтавської та Одеської областей. Усі вони отримають фінансову допомогу обсягом не менш ніж 500 тисяч гривень, а також методичну в розробленні ексклюзивної ідеї, концепції стартапу, маркетинговому супроводі під час реалізації.
Як відомо, 2018-й у Європейському Союзі проголошено Роком культурної спадщини. А малі міста — її основні зберігачі, носії національної ідентичності. Україна активно долучилася до цього процесу, що сприяє подальшому культурно-економічному розвитку територій. Його головними координаторами визначено Міністерство культури України, зокрема Український центр культурних досліджень.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман високо оцінив підсумки проекту, наголосивши, що конкурс продемонстрував велике бажання керівництва малих міст та ОТГ розвивати економіку територій за допомогою культурних інновацій. Уряд зробить усе для втілення задумів, щоб світ знав, а туристи залюбки приїздили в Україну.
Тростянець має значні культурно-мистецькі традиції, історичні пам’ятки архітектури, з-поміж яких Круглий двір, палац Голіциних і чимало інших. Районний центр активно розвивається, стаючи оазою комфорту і добробуту.