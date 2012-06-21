У Запоріжжі розробили програму відновлення малих річок. За пропозицією міського голови Володимира Буряка їх перетворять на рекреаційні зони відпочинку.
Звісно Дніпро є однією з головних водних артерій України. Його можна з повним правом назвати і невід’ємною перлиною Запоріжжя, поряд з островом Хортиця й ДніпроГЕСом. Однак мало хто навіть з самих містян знає, що в Запоріжжі протікає кілька малих річок: Мокра Московка, Суха Московка, Верхня, Нижня, Середня Хортиця та інші. Кожна з цих річечок могла б стати справжньою окрасою міста. Та, на жаль, нині вони перебувають у занедбаному стані.
Багато років малим річкам Запоріжжя не приділялося жодної уваги. Періодично на розчищення окремих ділянок виділяли кошти з міського бюджету. Однак цього було замало, бо цю проблему, переконаний Запорізький міський голова Володимир Буряк, треба вирішувати тільки комплексно. Він доручив управлінню з питань екобезпеки міської ради розробити програму збереження малих річок. На думку міського голови, вона повинна включати не лише розчищення русел річок, а й створення на їхніх берегах рекреаційних зон для відпочинку городян.
«Не можна допустити їхнього зникнення, бо кожна з цих річок є унікальною для Запоріжжя. Потрібно не тільки очищати річки, а й не допустити їх повторного перетворення на звалища», — переконаний Володимир Буряк.
Робочу групу з підготовки «Програми ревіталізації (відновлення) малих річок та інших водойм Запоріжжя на 2018-2028 роки» очолив заступник Запорізького міського голови Валерій Еделєв. До її складу ввійшли представники департаментів, управлінь, райадміністрацій Запорізької міськради, комунальних підприємств, громадськості. «Уперше за багато років планується затвердити комплексну програму відновлення малих річок, — зазначив Валерій Еделєв. — Проект програми вже розроблено, тож завдання робочої групи опрацювати його та внести доповнення й зміни. Відтак цей документ буде затверджено на сесії Запорізької міськради».