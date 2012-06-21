Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Вчені завжди повідомляють досить цікаві речі і спростовують свої попередні висновки. Так, ті експерти, які займаються глобальним похолоданням на нашій планеті, заявили — Землю накриє Малий льодовиковий період не в 2030 році, як вони прогнозували. Це станеться набагато раніше, можливо за 6 років.
Причиною цього є занижена активність Сонця. Цей льодовиковий період триватиме кілька десятків років. Зазначимо, що льодовиковий період — це етап повторення геологічної історії Землі. Для нього характерним є те, що наступає сильне похолодання. Тим часом на материках значно збільшується шар з льоду. Проте такий період передується із так званим періодом потепління.
Вчені додають, що останній раз таке відчули на собі люди, які жили на кінцевому етапі середньовіччя та на початку нової історичної ери — з 1645 по 1715 роки.