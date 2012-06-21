Київ продовжує підтримувати малий і середній бізнес. Столична влада відновила співпрацю с Фондом розвитку підприємництва, колишнім німецько-українським фондом. Тож бізнесмени столиці зможуть отримувати від цього фонду фінансування на реалізацію інцест-проєктів на рівні 13% річних.
Про це під час брифінгу 29 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, місто також перебачило кошти і в бюджеті на фінансово-кредитну підтримку бізнесу – понад 7 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів міським підприємцям компенсують 50% ставки за кредитними угодами. Тобто завдяки такій співпраці міста й фонду відсоткова ставка для позичальника становитиме 6,5%.
Тож до кінця 2020 року банки-партнери, яких визначить фонд, зможуть видати близько 200 мільйонів гривень кредитів на підтримку й розвиток столичного бізнесу. Це живі гроші, які, на переконання столичного очільника, сторицею повернуться в економіку Києва.
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«Урядового кур’єра»