Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Перед минулими вихідними волонтери Харкова доставили понад 113 тисяч харчових наборів та 22 тисячі аптечок ветеранам, людям похилого віку, а також малозабезпеченим жителям обласного центру. До пайків увійшли найбільш необхідні продукти, такі як цукор, тушонка, яйця, борошно та ін.
Про необхідність адресної підтримки уразливих соціальних груп ліками та продуктами влада Харкова та представники бізнесу, залучені до протидії розповсюдження коронавірусу меценатом Олександром Ярославським, домовилися ще в перший день роботи штабу.
За словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса, до міськради і, зокрема, йому особисто, нині надходять тисячі дзвінків від людей, що залишилися без грошей, їжі та ліків. «Говоримо з кожним, вникаємо в обставини і першочергові потреби людей. Дякую волонтерам і всім, хто став поруч із нами для допомоги у важкий час», — поділився турботами міста у своєму Telegram-каналі Геннадій Кернес та повідомив, що робота з цільової підтримки мешканців мегаполіса триває.
Нині, як повідомив міський голова, вже замовлено ще 30 тисяч продуктових наборів та 15 тисяч аптечок, які будуть доставлені потребуючим першочергової допомоги харків’янам вже найближчим часом.