Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах почали діяти абонементи на безплатний проїзд у маршрутках дітей із малозабезпечених сімей. Про це інформує прес-служба міської ради. Поки що абонементи дійсні до 1 березня 2019 року.
— Це строк дії тимчасових угод із перевізниками, які під час обговорення вартості проїзду в громадському транспорті взяли на себе соціальну складову та зголосилися безплатно перевозити дітей із малозабезпечених родин. Цим правом вони зможуть скористатися в будь-який час доби й у будь-який день тижня, — прокоментував заступник міського голови Юрій Ботнар.
Разом із проїзним дитина повинна показувати й учнівський квиток (документ, що засвідчує особу школяра).