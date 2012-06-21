У Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді перейнялися покращанням харчування у дитячих садках. Задля цього з ініціативи департаменту освіти міської ради у всіх дитсадках ОТГ провели фестиваль «Bestcookfest — корисно та смачно для дошкільнят», під час якого відбулися майстер-класи, челенджі, воркшопи, ярмарки тощо. Батьки мали можливість поспілкуватися з працівниками дошкільних закладів, висловити свої пропозиції щодо меню, ознайомитися з технологіями приготування страв. А малята залюбки долучалися до майстер-класів, аби своїми руками зробити смачне, яскраве та корисне для здоров’я.
Захід усім припав до душі. Тому невдовзі буде проведено конкурс The best baby dish — «краща дитяча страва», під час якого кухарі дитсадків змагатимуться за диплом «Майстер-шеф». «Головний результат конкурсу — розширення асортименту страв у закладах дошкільної освіти. Ми осучаснимо меню й змінимо харчування у дитсадках», — запевнила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.