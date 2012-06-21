Українка Анна Буччіареллі (Шинлова) випустила двадцятидоларову срібну монету, яку вона створила у співпраці з Королівським канадським монетним двором.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Срібний виріб є ексклюзивним, оскільки випущено лише 5000 екземплярів. Канадський монетний двір засвідчив, що всі монети є унікальними та колекційними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк продаватиме монети через інтернет

Зазначається, що виріб зроблений з вишуканого муранського скла.

На монеті вигравіруване слово «CANADA 2018» та номінальна ціна – 20 доларів.

Художниця заявляє, що створила дизайн у свій вільний час, коли не була зайнята домашньою рутиною та дітьми.

«Я дякую батькам, що вона завжди готові доглянути дітей, коли я малюю», — написала вона у Facebook.

 

Усі охочі можуть придбати виріб в інтернет-магазині Королівського канадського монетного двору.

«Особливості цього виробу полягають у тому що муранський скляний олень відрізняється різнобарв’ям кольорів, кількістю деталей з темними колесами,  краплинками перлів, що чудово прикрашають дзвіночки цієї чарівної ночі», — ідеться у повідомленні.

Крім того Анна Буччіареллі (Шинлова) створила новорічний дизайн для чашок Starbucks, використавши елементи петриківського розпису.

Про це повідомила українська художниця на своїй сторінці у Facebook.

«Мій дизайн для Starbucks тепер доступний у 75 країнах світу. Це честь — бути в Нью-Йорку з Робом Буччіареллі та 10 іншими талановитими художниками з усього світу, щоб відзначити офіційний запуск оновленого дизайну», – написала Буччіареллі.

 Орнамент складається зі стандартних новорічних орнаментів: оленів, саней, засніжених будинків та ялинок.

Проте українка додала до прикрас ще традиційний український петриківський розпис, чим зробила дизайн привабливим та неординарним, та завдяки якому стала відомою.

 Анна живе у Канаді. Її та ще 10 художників з усього світу запросили у Нью-Йорк, щоб відзначити офіційний запуск оновленого вигляду чашок Starbucks. 