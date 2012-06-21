Українка Анна Буччіареллі (Шинлова) випустила двадцятидоларову срібну монету, яку вона створила у співпраці з Королівським канадським монетним двором.
Про це повідомляється на сайті відомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк продаватиме монети через інтернет
Зазначається, що виріб зроблений з вишуканого муранського скла.
На монеті вигравіруване слово «CANADA 2018» та номінальна ціна – 20 доларів.
Художниця заявляє, що створила дизайн у свій вільний час, коли не була зайнята домашньою рутиною та дітьми.
«Я дякую батькам, що вона завжди готові доглянути дітей, коли я малюю», — написала вона у Facebook.
Усі охочі можуть придбати виріб в інтернет-магазині Королівського канадського монетного двору.
«Особливості цього виробу полягають у тому що муранський скляний олень відрізняється різнобарв’ям кольорів, кількістю деталей з темними колесами, краплинками перлів, що чудово прикрашають дзвіночки цієї чарівної ночі», — ідеться у повідомленні.
Крім того Анна Буччіареллі (Шинлова) створила новорічний дизайн для чашок Starbucks, використавши елементи петриківського розпису.
Про це повідомила українська художниця на своїй сторінці у Facebook.
«Мій дизайн для Starbucks тепер доступний у 75 країнах світу. Це честь — бути в Нью-Йорку з Робом Буччіареллі та 10 іншими талановитими художниками з усього світу, щоб відзначити офіційний запуск оновленого дизайну», – написала Буччіареллі.
Проте українка додала до прикрас ще традиційний український петриківський розпис, чим зробила дизайн привабливим та неординарним, та завдяки якому стала відомою.