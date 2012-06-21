Нещодавно у Центрі Митрополита Андрея Шептицького презентували фотовиставку культурно-освітнього проекту «Два століття — одна війна», яку присвятили 75-й річниці від створення Української повстанської армії. Як розповіли організатори, мета проекту — показати людям фотографії неоголошеної війни на сході України, поєднуючи їх із архівними матеріалами УПА. Це — своєрідна ілюстрація боротьби за державність упродовж двох століть.
«Ця виставка є одним з етапів війни, війни гібридної, яка має різні лики. Тут у Львові ми не можемо спостерігати воєнні дії. Виставка, що побувала за океаном й у багатьох українських містах, покликана донести до молоді, яка живе далеко не військовим способом життя, що війна є така яка вона є, і потрібно бути готовим, що вона може прийти й до тебе», — зазначив історик Микола Посівнич. Над створенням презентації працювали фотографи Маркіян Лисенко, Макс Левін та велика команда дизайнерів, архівістів, редакторів. Від Львова фотовиставка помандрує далі й до кінця грудня експонуватиметься в інших українських містах, а опісля вирушить закордон.