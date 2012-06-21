Суб’єкти господарювання Хмельницької області торік сплатили до бюджетів територіальних громад 509 тисяч гривень туристичного збору, що на 53 тисячі гривень більше попереднього року.
Як повідомили в прес-службі ДФС області, лідером у туристичній галузі традиційно залишається місто Кам‘янець-Подільський. Помітно розвивається туристична галузь у Хмельницькому, Летичівському, Славутському, Шепетівському, Старокостянтинівському та Ізяславському районах. «Систематичне збільшення надходжень туристичного збору за незмінної ставки свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості нашого краю, адже туристичний збір — своєрідний індикатор розвитку туризму», — йдеться в публікації.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»