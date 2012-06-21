Кілька років тому започатковано Всеукраїнський проєкт «Почути». Він інклюзивний і має на меті зробити доступним мистецтво людям із порушеннями слуху. Його учасники організовують найрізноманітніші заходи — від шкільних уроків, літературних вечорів і до концертів, театральних вистав. Нині «Почути» мандрує Україною. Уже побували в Білій Церкві, Рівному, Житомирі, Харкові, Луцьку. Тепер приїхали до Тернополя.
Тут у центральній дитячій бібліотеці відбулася поетична імпреза. Десять молодих авторів з різних міст країни читали власні вірші мовою оригіналу і жестовою. Серед них киянки Лія Алтухова, Юлія Шевель, Ольга Мацо з Ужгорода, львів’янки Христина Полубічко, Світлана Панчук, Ірина Одерако з Рівного та інші.
Першою захід поезії розпочала тернополянка Надія Сеньовська. «Ця війна стала німою і могутньою, а мене зробила кволою», — читала вона власні рядки й водночас відтворювала їх жестами.
Вірш Надія присвятила своєму чоловікові, який пройшов вогонь війни на сході. А щоб прочитати твір жестовою мовою, два тижні довелося опановувати її, працювати з перекладачем, записувати на відео. Разом з поетами на поетичному заході працювала Олександра Карп’юк із Тернопільської обласної організації Українського товариства глухих. Вона педагог і перекладач. Каже, що тернопільські члени УТОС мають будинок культури, де завжди збираються, щоб читати вірші чи співати пісень жестовою мовою, й на допомогу їм повсякчас приходять перекладачі.