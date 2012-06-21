Матеріально-технічна база Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнилася санітарним автомобілем вартістю 1,24 мільйона гривень та чотирма навчально-тренувальними манекенами імітації реальних умов серцево-легеневої реанімації різних вікових груп.
«Використання навчально-тренувальних манекенів дає змогу вдосконалювати навички бригад ЕМД з надання допомоги в невідкладних станах. Зокрема домедичної допомоги — однієї зі складових якісної екстреної медичної допомоги. Важливо дотримуватися ланцюжка виживання. Це означає, що людина, яка першою перебуває на місці події, має надати домедичну допомогу пацієнтові, після чого він отримає допомогу від бригади ЕМД. Потім відбувається ранній догоспітальний етап, ранній госпітальний етап та спеціалізована допомога. Якщо такого ланцюжка виживання дотримано, вірогідність того, що пацієнт житиме, становить 90%. Саме тому надаємо значну увагу проведенню навчань», — сказав медичний директор центру Станіслав Скоробогач.
В області забезпечують безперервну систему підготовки та перепідготовки спеціалістів служби. Манекени знадобляться і для набуття навичок з нових спеціальностей — інструктора з догоспітальної допомоги, парамедика, екстреного медичного техніка, інструктора першої допомоги. Торік у навчально-тренувальному відділі ЕМД пройшли навчання за різними програмами 959 слухачів.
А для виїзду спеціалістів-інструкторів із проведення навчань у райони області та лікарів-консультантів відділу виїзної консультативної медичної допомоги центр використовуватиме новий санітарний автомобіль на базі шасі Ford, який придбано коштом обласного бюджету.
Щороку обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приймає понад 500 тисяч звернень на лінію «103» та координує більш як 250 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги.
«Якщо ми говоримо про державні стандарти надання екстреної медичної допомоги, то 10 хвилин — це максимум у місті, а 20 — за його межами. Для дотримання стандартів необхідний комплексний підхід, треба ретельно працювати над удосконаленням навичок фахівців. Важливий компонент якісного надання екстреної медичної допомоги — забезпеченість автотранспортом. Торік було ініційовано та реалізовано державну програму за співфінансування з місцевих бюджетів, за якою нам вдалося придбати необхідну кількість автомобілів і замінити ті, які не відповідають сучасним вимогам. Ми постійно працюємо над підвищенням якості надання медичних послуг», — зазначив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.
Систему екстреної медичної допомоги області повністю забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення. А з державного бюджету надано кошти на придбання нових санітарних автомобілів.