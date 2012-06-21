Оригінальний рукопис 1892 року з викладенням передумови проведення сучасних Олімпійських ігор продадуть у грудні на аукціону в Нью-Йорку, повідомляє Sotheby's.
На 14 сторінках тексту творець Олімпійських ігор П'єр де Кубертен, французький захисник аристократів і легкої атлетики, виклав своє бачення відродження давньої спортивної традиції у формі сучасного міжнародного змагання.
Він написав цей документ, в якому захищав дух зверхності Ігор, просування чесної гри, «особисті, а також соціальні вигоди».
«14-сторінковий рукопис є єдиною відомою копією маніфесту з досііснуючих», – йдеться в заяві Sotheby's.
Документ, вартість якого оцінюється приблизно в 700 000 – 1 мільйон доларів США, з'явиться в продажу в рамках аукціону з продажу книг і рукописів 18 грудня.
Через два роки після проголошення промови Кубертен заснував Міжнародний олімпійський комітет, а в 1896 році в Афінах були проведені перші сучасні Олімпійські ігри.
«Маніфест сміливо проголошує повністю сучасне та прогресивне бачення людством олімпійських змагань», – сказав Річард Остін, глава відділу книг і рукописів Sotheby's.
Текст маніфесту показали у вівторок і середу на Sotheby's в Лос-Анджелесі, це був його перший публічний показ.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»