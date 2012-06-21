103-річний лікар з Бельгії Альфонс Лемпельс має на меті здійснити марафон, гуляючи щодня навколо свого саду, щоб таким чином зібрати кошти на вивчення Covid-19.
Альфонс Лемпельс, який за фахом лікар-терапевт, обходить щодня десять кругів навколо саду свого будинку в місті Роцелаарі, яке знаходиться за 30 км від Брюсселя. Лікар почав свій марафон 1 червня і вже пройшов близько третини з 24-кіломтерового марафону, який він планує завершити до кінця цього місяця.
За словами лікаря, на цей вчинок його надихнув британець Том Мур, який також відсвяткував своє сторіччя. Він зібрав близько 35 мільйонів євро на допомогу медикам Великої Британії. Том Мур щодня гуляв по саду, попри те, що пересувається за допомогою спеціальних ходунків. «Мої діти сказали, що я можу ходити щонайменше так само, як Том Мур. Хоча я і старший, мені вже 103 роки», - сказав Альфонс Лемпельс у бесіді з кореспондентом Reuters.
Альфонс Лемпельс зібрав уже близько 6 тисяч євро для вчених з університету міста Льовена, де проводять дослідження щодо методів лікування Covid-19. Університет створив сторінку пожертв для тих, хто хоче підтримати 103-річного лікаря, якого вже називають «Герой Covid». «Ця пандемія вразила мене як лікаря, і тому я щасливий з того, що можу чимось допомогти у боротьбі з коронавірусом», - сказав Альфонс Лемпельс.
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