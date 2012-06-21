Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями під час чергової сесії Сумської міськради депутати підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» Маріанне Піффаретті (Швейцарія), яка очолює об’єднання «Help-PointSumy». Вона стала першим представником іноземної країни, удостоєним такої високої честі.
За інформацією сайту Сумської міськради, депутати гідно оцінили багаторічну роботу представниці міста Волен у Швейцарській Конфедерації з надання благодійної допомоги Сумам та зміцнення партнерських стосунків.
Співпраця між благодійним фондом та містом розпочалася ще майже півтора десятиліття тому, коли перший конвой з гуманітарною допомогою прибув з Волена. Звідтоді двічі на рік швейцарські благодійники доставляють різноманітні вантажі для працівників різних галузей міста. Співпраця триває і донині.
До цього Маріанне Піффареттібула удостоєна Почесних відзнак «За заслуги перед містом» III ступеня та «За майстерність». Як повідомили у міськраді, колар з відповідним посвідченням мер міста Олександр Лисенко вручить Маріанне пізніше, коли вона перебуватиме в Сумах.