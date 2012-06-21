Лідеру ультраправої партії Франції «Національний фронт», кандидатові в президенти Марін Ле Пен можуть заборонити в’їзд в Україну терміном до п’яти років. Таке рішення ухвалила СБУ і вже надіслала лист із відповідною пропозицією до вітчизняного Міністерства закордонних справ, повідомляє УНІАН.
До таких радикальних заходів українська влада вдалася після скандальної заяви Марін Ле Пен про те, що вона вважає анексію Криму Росією законною. Днями під час виступу на французькій радіостанції RMC вона заявила: «Я абсолютно не вважаю, що це була нелегальна анексія: відбувся референдум, жителі Криму висловили бажання приєднатися до Росії».
Проте в Києві не збираються вдавати, що не почули антиукраїнських висловлювань французького політика. «Якщо нашу позицію про заборону в’їзду на територію України для пані Ле Пен підтримає МЗС, то ми визначатимемося, на скільки років заборонити в’їзд, це може бути різний термін, цілком можливо — до п’яти років», — заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук. За його словами, заборона на в’їзд в Україну лідеру французького «Національного фронту» є лише одним з інструментів реагування на подібні заяви. Він констатував, що висловлювання Марін Ле Пен щодо Криму, на жаль, не поодинокий випадок. «Навіть деякі європейські очільники не приховують своєї симпатії до Росії, незважаючи на те, що ця позиція суперечить територіальній цілісності України», — зауважив Олександр Ткачук.
Представник СБУ також розповів, що українська влада має у розпорядженні арсенал засобів у відповідь на такі заяви. Якщо йдеться про офіційну позицію якоїсь зі столиць, тоді Київ працює через міжнародні організації і відповідно вибудовує офіційні відносини з тими країнами, які не визнають збройної агресії РФ проти України. Якби заяви Марін Ле Пен мали офіційну силу, то вітчизняне МЗС викликало б для розмови посла Франції чи підготувало відповідну дипломатичну ноту. Проте в цьому разі може йтися про заходи, які застосовують до іноземних громадян, зокрема заборону на в’їзд на територію нашої держави.
Марін Ле Пен нині є однією з найрейтинговіших кандидатів у президенти Франції. Згідно з останніми опитуваннями, вона проходить у другий тур, де змагатиметься з представником партії «Республіканці» Франсуа Фійоном. Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.