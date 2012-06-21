У Маріуполі автомобільний парк трамвайно-тролейбусного управління №4 поповнився черговою партією нових сучасних автобусів, придбаних у межах реалізації спільного проєкту міської ради та Міжнародної фінансової корпорації. Досі до депо ТТУ вже прибули 17 МАЗів (14 звичних і три довгі «гармошки»), всього тут очікують ще 27 одиниць, а до кінця року парк оновиться 64 комфортними автобусами, які обслуговуватимуть пасажирів у єдиній транспортній системі «Мартранс». Таку систему управління, що опікується рухом не тільки комунального, а й приватного пасажирського транспорту, маріупольці впроваджують, попередньо вивчивши досвід колег із країн Балтії. Під час реалізації програми подбають не тільки про постійне збільшення й оновлення парку техніки, а й беруться облаштувати на вулицях нові сучасні зупинки з електронними інформаційними табло про рух транспорту. До речі, досвід закупівлі автобусів і роботи єдиної транспортної системи у приморському місті уже почали вивчати керівники інших міст України. Нині нові моделі автобусів проходять обкатку на тестових маршрутах міста. За словами начальника Маріупольського ТТУ №4 Віталія Донєва, ця техніка має безліч переваг перед застарілою. Наприклад, автобус «гармошка» здатний перевозити не тільки велику кількість людей за раз — 170, а й пропонує їм дуже комфортну поїздку. Салони МАЗів обладнано камерами, інформаційними табло і лічильниками пасажирів, а завдяки встановленим двигуну фірми «Мерседес» та автоматичній коробці передач рух автобусів дуже плавний.
ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ