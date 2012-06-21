Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Із італійської провінції Сондріо, де відбуваються ХІХ зимові Дефлімпійські ігри, надійшла приємна звістка. Шахістка із Маріуполя Тетяна Бакланова, яка разом із краматорчанином Олексієм Філіппських входить від Донеччини до складу збірної України, виграла срібну медаль. Для доецької області ця нагорода стала першою в історії зимових Дефлімпійських ігор. Шахами Тетяна почала займатися з шести років, а у 1994-му стала майстром спорту України міжнародного класу з шахів серед спортсменів із вадами слуху, у 2006 році їй присвоєно звання Заслужений майстер спорту України та гросмейстер IСSC. Серед попередніх досягнень спортсменки неодноразові перемоги на особистих і командних чемпіонатах Європи і світу, на XXVIII-й шаховій олімпіаді.
Учасники зимової Дефлімпіади-2019 в Італії виборють нагороди у шести видах спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей та шахи. Всього на старт вийдуть понад 1000 спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу.