У Маріуполі запрацювало «Приватне авторське виробництво сирів Олександра Шкатули», що відкрилося в межах програми «Український донецький куркуль». Відповідно до умов участі в перспективній програмі, на реалізацію розвитку свого підприємства у приморському місті бізнесмен отримав 360 тисяч гривень — порівну з обласного та міського бюджетів. Донедавна нинішній сировар тривалий час займався ресторанною справою, а потім відкрив власну, відгукнувшись на пропозицію взяти участь у регіональному проекті, що всіляко сприяє розвитку місцевого малого і середнього бізнесу. Зокрема з початку року на гранти жителям краю, охочим започаткувати власний бізнес, тільки з обласного бюджету було надано понад 140 мільйонів гривень.
У Маріуполі, за словами директора департаменту з питань економіки міської ради Євгена Бодягіна, приєднатися до «Донецьких куркулів» висловили бажання 12 місцевих підприємців, четверо з яких, виконавши всі умови програми, вже можуть розраховувати на фінансову підтримку. Завдяки цьому невдовзі в місті запрацює ще одне приватне підприємство з виробництва сирів, фабрика м’яких іграшок та гідропонна теплиця для вирощування овочів і зелені.