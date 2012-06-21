У Маріуполі міська влада знайшла можливість відновити режим зовнішнього освітлення у нічний час на другорядних вулицях міста. На оперативність розв’язання проблеми вплинув ще й істотний громадський резонанс: наприкінці літа місцеві жителі, яких дуже непокоїла безпека пересування вночі темними вулицями, надіслали звернення до керівників міста з вимогою повернути світло ще до настання осені.
До честі влади міста, вона не стала зволікати з цим питанням, і на черговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення про надання підприємству «Міськсвітло» додаткових коштів у розмірі 17 млн 800 тис. грн. «Тепер зрештою зможемо відновити режим освітлення другорядних вулиць у період з 23:00 до 4:30. Оператори вже перевели систему управління у звичний для маріупольців режим і невдовзі виконають всі технічні заходи щодо перекидання мереж окремих вулиць. А у 2020 році укладемо договір відповідно до нових тарифів за електроенергію», — розповідає директор «Міськсвітла» Сергій Приліпин.
Енергетики повідомили і про надані з міського бюджету майже 3 мільйони гривень на технічне обслуговування і реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, а також на закупівлю світлодіодних ламп. Фахівці й представники міської влади переконані, що такі кроки допоможуть заощаджувати електроенергію.