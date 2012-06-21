Глава Facebook Марк Цукерберг вирішив відмовитися від традиційного для себе планування цілі на рік. Замість цього він зосередився на довгостроковій перспективі, а саме на тому, що вважає важливим у наступному десятилітті.

«На той час, моя донька Макс вчитиметься в середній школі, у нас буде технологія, щоб дійсно відчувати себе іншою людиною, незалежно від того, де вона знаходиться, а наукові дослідження допоможуть вилікувати і запобігти досить багатьом хворобам, щоб продовжити нашу середню тривалість життя ще на 2,5 роки», –вважає Цукерберг.

Нова приватна соціальна платформа

Користувачів Facebook, на думку Цукерберга, також чекає нова приватна соціальна платформа, оскільки Інтернет надав їм можливість стати частиною багатомільярдної спільноти, створивши нову проблему спрагу близькості.

«Коли я ріс в маленькому місті, було легко знайти нішу і почуття цілеспрямованості. Але з мільярдами людей важче знайти свою унікальну роль. Протягом наступного десятиліття деякі з найбільш важливих соціальних інфраструктур допоможуть нам реконструювати всі види невеликих спільнот, щоб знову надати нам почуття близькості», – написав глава соцмережі на своїй сторінці в Facebook.

Він зауважив, що цифрове соціальне середовище сильно зміниться протягом наступних п'яти з лишком років, «знову підкреслюючи приватну взаємодію та допомогу людям створювати менші спільноти».

Внесок у майбутнє

Протягом наступних 10 років однією з головних цілей Facebook стане допомога малому бізнесу. Цукерберг сподівається, що їм вдасться створити комерційні та платіжні інструменти для полегшення невеликим фірмам доступу до тих технологій, що є у великих компаній.

«Зрештою, сильну і стабільну економіку створюють люди, успішні в цілому, і кращий спосіб домогтися цього зробити так, щоб малі підприємства могли ефективно перетворюватися в технологічні компанії», – зауважив Цукерберг.

Технологічною платформою 2010-х був мобільний телефон. Платформою 2000-х-Інтернет, а 1990-х — персональний комп’ютер. Кожна обчислювальна платформа стала доступною повсюди і взаємодія з нею стає для нас природною. Хоч я і очікую, що телефон буде основним пристроєм майже все нове десятиліття, в якийсь момент в 2020-х у нас відбудеться прорив — окуляри доповненої реальності, які змінять наші відносини з технологіями.

«Доповнена і віртуальна реальність створюють відчуття присутності, немов ви зараз в іншому місці. Замість пристроїв, які відволікають нас від оточуючих, нова платформа допоможе більше бути поруч один з одним без технологічних перешкод… Хоча деякі з ранніх пристроїв здаються незграбними, я думаю, що це будуть найлюдяніші соціальні платформи, які будь-коли створювалися людиною», – прогнозує Цукерберг.

Можливість «бути присутнім» скрізь зможе вирішити деякі найбільші соціальні проблеми сучасності — як, наприклад, роздування цін на житло і нерівність можливостей через географічне положення. Сьогодні багато хто вважає, що повинні переїхати до великих міст, тому що там є робота. Але в багатьох містах не вистачає житла, тому його вартість стрімко зростає, а якість життя знижується. Уявіть, що ви можете жити і працювати де завгодно. Якщо нам вдасться те, що ми розробляємо, це стане можливим вже в 2030 році.

«У цьому десятилітті нам потрібно багато чого зробити і багато вивчити, щоб домогтися цього. Я сподіваюся, що новий рік і нове десятиліття почалися для вас добре. Ну, за чудові 2020-і!»,– побажав нам усім Марк Цукерберг.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»