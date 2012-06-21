Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Марківська лікарня долучилася до тих небагатьох споруд у Луганській області, які оснащені ліфтом для підйому окремих груп населення, у тому числі людей з інвалідністю.
Для проведення капітального ремонту ганку поліклінічного відділення з улаштуванням механізму для підйому окремих груп населення знадобилося 1 мільйон 450 тисяч гривень, тож таке рішення мали підтримати депутати місцевої районної ради. І вони не підвели – потрібні кошти з бюджету було надано. Адже усі розуміють, що в житті кожної людини можуть трапитися прикрі випадки, наслідками яких є серйозні травми, і тоді в першу чергу постає питання транспортування важкохворих до місця діагностики, лікування, консультування.
Роботи із встановлення підйомника уже виконано. Ліфт уже надає можливість доставити людину, яка потребує негайного обстеження в рентген-кабінет, отримати необхідну консультацію та призначення лікаря.