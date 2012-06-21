У цьому ліцеї немає усного опитування біля дошки. Натомість парні й групові заняття. Приміром, на уроці математики дуже багато індивідуальної роботи. На уроках екології чи природознавства учні здебільшого розробляють різноманітні проекти. Так уже сьогодні навчають у щойно відкритому в Умані Українському аграрному ліцеї.

Тут усе по-сучасному. Вебінари, академічні студії, бліц-проекти, навчально-виробничі екскурсії. І все для задоволення освітніх інтересів учнів, розвитку їхніх творчих здібностей і нахилів.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева, яка завітала на урочисте відкриття закладу, сказала, що його учні — не просто творці майбутнього, вони вже будують сьогодення. Бо створення такого ліцею стало внеском у розбудову нашої держави. А перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль додав, що це приклад успішного державно-приватного партнерства. Засновником закладу став голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Місцеві органи влади допомогли з підготовкою дозвільних документів, акредитацією напрямів.

Отож новий аграрний ліцей — це навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою. Нині тут функціонує 2 класи (4 екіпажі), навчається 46 учнів, поміж яких один сирота. У складі педагогічного колективу 12 учителів різних категорій, зокрема й кандидатів технічних і педагогічних наук.

Як розповіла директор ліцею Олена Ярошинська, над розробленням системи викладання колектив працював кілька місяців. Планують у подальшому створити на базі ліцею освітній центр, де зможуть проводити тренінги, презентувати сучасні освітні технології й моделі, різні інтерактивні методи тощо. Навчання в ліцеї безплатне, однак учні оплачують його за рахунок так званих уалів (від абревіатури назви ліцею), які самостійно заробляють знаннями шляхом створених ними майстер-класів, роликів, статей тощо.

Як розповідають ліцеїсти, навчальний день тут нестандартний: уранці визначають маршрут дня. До 12 години — дві пари, далі відвідують студії за власним розкладом, де саморозвиваються. Є тут і загальна рефлексія. Там обговорюють продуктивність дня. Є й година самопідготовки, щоб виконати завдання в ліцеї, а не вдома, адже тут можна проконсультуватися з тьютором (особою, яка веде індивідуальні або групові заняття) чи викладачем.

У суботу традиційно проводять майстер-класи, підбивають підсумки роботи, підтягують «хвости». А ще тут є таке поняття, як циклічність пір року, встановлена за власною методологією. Практикують такі предмети: «потрібно», «хочу», «інтенсиви», «студії». Узимку — більше теоретичних завдань, менше студій, а навесні — навпаки.

Навчальний процес повністю відповідає встановленій законом програмі. У закладі учні поглиблено вивчають 4—5 предметів. Запроваджено систему тьюторського супроводу. Ліцеїсти мають групових тьюторів, а невдовзі обиратимуть індивідуальних, які супроводжуватимуть їх протягом року. З ними учні укладатимуть контракти на рівень своїх знань з різних предметів. Так готуватимуться і до ЗНО. У ліцеї створено умови для опанування державної мови та двох іноземних, інформаційних технологій, вивчення можливостей аграрного сектору країни, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової грамотності й підприємництва.

Тут функціонує учнівське самоврядування, продуктом роботи якого вже стала конституція ліцею. Учнівське самоврядування передбачає ролі-посади. За час навчання кожен ліцеїст має спробувати себе в кількох із них, що допоможе йому зрозуміти свої нахили, вподобання й легше соціалізуватися.