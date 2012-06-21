За даними Національної служби здоров’я, за пакетом «психіатрична допомога дорослим і дітям» укладено договори зі 198 медичними закладами, з них 64 — монопрофільні психіатричні заклади, 20 — наркологічні. Загальна сума за цим пакетом становить 1,7 мільярда гривень. Уже НСЗУ виплатила закладам понад 0,5 мільярда гривень за лікування пацієнтів із психіатричними захворюваннями за квітень — червень.

Очільниця НСЗУ Оксана Мовчан розповіла, як наразі надають психіатричну допомогу в межах програми медичних гарантій, і які зміни заплановано на 2021 рік.

Наразі НСЗУ оплачує медичну допомогу пацієнтам стаціонарних закладів у гострому перебігу хвороби, а також амбулаторну допомогу. В оплату послуг лікування пацієнтів у стаціонарі включено: надання стаціонарної психіатричної допомоги при розладах психіки і поведінки, якщо надання такої допомоги можливе лише в умовах стаціонару; забезпечення психіатричного огляду пацієнта з визначенням потреби в госпіталізації та формування індивідуального плану лікування й реабілітації; проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, психодіагностичних тестів у динаміці; проведення консультацій лікарями інших спеціальностей, забезпечення застосування фармакотерапії, психотерапії, методів впливу й реабілітації; забезпечення цілодобового лікарського супроводу та медсестринського догляду.

Щоб отримати безоплатну медичну допомогу, пацієнт із розладом психіки і поведінки має звернутися до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, і отримати направлення до лікарні. Пацієнт може самостійно звернутися до психіатра (направлення до такого спеціаліста не потрібне і психіатр також може виписати направлення на госпіталізацію в стаціонар). Пацієнт може звернутися безпосередньо до медичного закладу, який надає психіатричну допомогу. Окрім того, такого пацієнта до медичного закладу може доправити бригада екстреної допомоги, або направити з іншого закладу чи його підрозділу в разі перебування такого пацієнта на стаціонарному лікуванні.

Оксана Мовчан переконана, що потрібно змінювати надання психіатричної допомоги. «Слід зменшувати термін перебування таких пацієнтів у стаціонарах і розвивати амбулаторний рівень психіатричної допомоги. Загальносвітова тенденція така: стаціонар — лише для пацієнтів з гострою формою перебігу хвороби, і на короткий період, далі хворий має переходити на спостереження сімейного лікаря або психіатра. Нині перебування в стаціонарі пацієнта з розладом психіки становить 32,6 дня, а в деяких випадках пацієнти там перебувають місяці, а то й роки. Але методи лікування психічних захворювань суттєво змінилися, з’явилися нові ліки, які допомагають лікуватися вдома під наглядом лікаря», — зауважує фахівець.

Очільниця НСЗУ вважає, що необхідно переходити від лікування таких пацієнтів у монопрофільних лікарнях, до багатопрофільних, — це ефективніше та економніше. Також необхідно створювати мережу соціальних центрів психіатричної допомоги. «У лікарнях не слід утримувати пацієнтів, котрі потребують соціальної, а не психіатричної допомоги. Соціальну допомогу пацієнт має отримувати, перебуваючи вдома, від працівника соцслужби. Організація роботи таких служб — справа місцевої влади й Мінсоцполітики», — каже вона.

Щодо змін у 2021 році, то НСЗУ пропонує наблизити психіатричну допомогу до пацієнта. Так, НСЗУ запропонує медичним закладам укласти угоду на новий пакет «мобільна психологічна допомога». «Мобільна бригада, за потреби, надасть допомогу пацієнту вдома. Адже пацієнтів із такими захворюваннями не треба замикати в лікарнях на місяці. Вони після завершення гострого періоду перебігу хвороби мають лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря або психіатра», — акцентує Оксана Мовчан.

І нагадує, щоб дізнатися, які договори на які послуги лікарні уклали з НСЗУ, достатньо зайти на сайт служби, щоб у лікарнях не платити за те, що гарантує держава.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»