Як повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА, з 9 листопада у Києві тривають позапланові перевірки перевізників, що обслуговують автобусні маршрути, які працюють у режимі маршрутного таксі. Департамент транспортної інфраструктури спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті та патрульною поліцією продовжують рейди містом. За цей період перевірено 12 перевізників.
У ході перевірок виявлено порушення та складено акти на маршрути №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.
Серед порушень — відсутність протоколів проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, тимчасових реєстраційних документів на транспортні засоби, страхових полісів, пошкоджені сидіння, наявність сторонніх предметів у салоні тощо.
— Із двома перевізниками будемо розривати договори. Наразі складено акти на 7 перевізників, у яких виявлено порушення. Проблема в тому, що перевізники зовсім не бояться покарання, адже штрафи, які може виписати Укртрансбезпека і Нацполіція, невеликі — 200, 500 і 1000 гривень. Тому зараз вкрай необхідно внести зміни до законодавства, щоб посилити відповідальність перевізників за порушення вимог безпеки пасажирських перевезень, — зазначив Сергій Симонов, директор Департаменту транспортної інфраструктури.
До перевірки нелегальних перевізників, які виходили на маршрути №№ 238, 412, 597, 501, 507 попри наказ Департаменту транспортної інфраструктури про їх закриття, долучено Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю у м. Києві.